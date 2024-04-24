В Калуге 18-летний водитель «Ауди» сбил велосипедиста

В ГИБДД сообщили подробности об аварии, которая произошла 23 апреля на улице Изумрудной.

По предварительной информации, 18-летний водитель «Ауди» ехал по дороге Анненки – Силикатный, поворачивал направо в сторону улицы Изумрудной и сбил 34-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Пострадавший с травмами попал в больницу.