В Калужской области «Ока» врезалась в мусорку, перевернулась и протаранила «Форд»

Авария произошла ночью 22 апреля в деревне Батищево Мосальского района.

За рулем малолитражки находился 22-летний мужчина, сообщили в ГИБДД.

По предварительной информации, он не справился с управлением.

Травмы получил сам водитель «Оки». В припаркованном «Форде» никого не было.