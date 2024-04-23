В Калуге сбили велосипедиста

Авария произошла около 8 утра на улице Изумрудной. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, велосипедист попал под колеса легкового автомобиля «Ауди» недалеко от перекрестка с дорогой Анненки – Силикатный.

Информация о состоянии пострадавшего сейчас уточняется.