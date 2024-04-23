Четыре минометные мины нашли в Калужской области

Они находились в лесу в двух километрах от деревни Ивановское Износковского района.

Спасатели обезвредили опасные предметы, сообщили 22 апреля в региональном ГУ МЧС.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны в Калужской области продолжают обнаруживать едва ли не каждый день.