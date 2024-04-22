Пожар на предприятии произошел в Калуге

Днем в понедельник, 22 апреля, горел производственный цех на улице Московской.

Предприятие занимается полиграфией.

- Сотрудники МЧС России спасли 9 человек с применением спасательных устройств, 150 человек были эвакуированы по лестничным маршам, - рассказали калужские спасатели. - Время прибытия составило 3 минуты, а ликвидировать пожар удалось за 12 минут после прибытия. Огонь ликвидировали 45 спасателей и 11 единиц техники.