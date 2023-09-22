В Калужской области волки напали на домашний скот

В деревне Ясенок Думиничского района Калужской области, по информации из соцсетей, был зафиксирован факт нападения волков на домашних животных. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа в пятницу, 22 сентября.

В данный момент предпринимаются действия по минимизации вреда от хищников. Охотоведы добыли уже двух особей. В поиске и отстреле волков участвуют 24 охотника.

- С целью уменьшения ущерба от волков и других плотоядных хищников призываю владельцев скота не оставлять животных на вольном выпасе без присмотра, - отметил Жипа. - Владельцам домашних животных рекомендую не допускать их свободного перемещения по населенному пункту и не оставлять на улице недоеденную ими пищу.

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