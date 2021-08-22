В 22 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в субботу, 21 августа, подтвердили 121 новых случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 831, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 89 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 354 калужанина.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались жители Калуги 85 и 67 лет, 93-летний пациент из Боровского района, а также 68-летний житель Ферзиковского района. В списке жертв эпидемии теперь 549 калужан.

На лечении остаются 2928 человек.

В 22 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 723 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 223 (+2),

Боровский район – 165 (+1),

Малоярославецкий район – 137 (+3),

Кировский район – 113 (0),

Козельский район – 110 (+1),

Дзержинский район – 108 (+1),

Жуковский район – 97 (-2),

Людиновский район – 97 (-1),

Сухиничский район – 96 (-1),

Медынский район – 86 (+4),

Думиничский район – 79 (+1),

Тарусский район – 75 (+1),

Юхновский район – 74 (+1),

Бабынинский район – 73 (+1),

Ферзиковский район - 71 (+1),

Хвастовичский район – 69 (+1),

Перемышльский район – 67 (+2),

Спас-Деменский район – 64 (+1),

Жиздринский район – 62 (+1),

Мещовский район – 61 (+1),

Мосальский район - 59 (+1),

Куйбышевский район – 57 (+1),

Барятинский район – 56 (+1),

Ульяновский район – 54 (+1),

Износковский район – 52 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 августа 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.