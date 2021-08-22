В 22 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в субботу, 21 августа, подтвердили 121 новых случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 43 831, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 89 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 354 калужанина.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались жители Калуги 85 и 67 лет, 93-летний пациент из Боровского района, а также 68-летний житель Ферзиковского района. В списке жертв эпидемии теперь 549 калужан.
На лечении остаются 2928 человек.
В 22 районах Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - снизилось, в одном - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 723 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 223 (+2),
- Боровский район – 165 (+1),
- Малоярославецкий район – 137 (+3),
- Кировский район – 113 (0),
- Козельский район – 110 (+1),
- Дзержинский район – 108 (+1),
- Жуковский район – 97 (-2),
- Людиновский район – 97 (-1),
- Сухиничский район – 96 (-1),
- Медынский район – 86 (+4),
- Думиничский район – 79 (+1),
- Тарусский район – 75 (+1),
- Юхновский район – 74 (+1),
- Бабынинский район – 73 (+1),
- Ферзиковский район - 71 (+1),
- Хвастовичский район – 69 (+1),
- Перемышльский район – 67 (+2),
- Спас-Деменский район – 64 (+1),
- Жиздринский район – 62 (+1),
- Мещовский район – 61 (+1),
- Мосальский район - 59 (+1),
- Куйбышевский район – 57 (+1),
- Барятинский район – 56 (+1),
- Ульяновский район – 54 (+1),
- Износковский район – 52 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 21 августа 2021 года.
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