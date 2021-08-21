В Калужской области четыре человека умерли от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 549, сообщили в субботу, 21 августа, в федеральном оперативном штабе.
С начала августа умерли уже 77 калужан.
Выявлен 121 новый случай заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 43 831.
Выздоровели от коронавируса 89 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 40 354 калужанина.
На лечении остается 2928 человек.
Привиты, по последним опубликованным официальным данным, - 243 тысячи калужан.
По всей России выявлена за сутки 21 000 случаев коронавируса. За весь период - 6 726 523. Выписаны за сутки – 20 647, за весь период – 6 004 052. За последние сутки умерли 797 человек, за все время – 175 282.
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