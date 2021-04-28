В Калуге массовые мероприятия на 9 Мая пройдут на центральных улицах

В Калуге запланировано проведение массовых мероприятий на День Победы. В среду, 28 апреля, об этом сообщила начальник управления культуры города Яна ВАСИНА.

Главными точками празднования станут Театральная площадь и Старый Торг. Движение автомобилей в центре будет запрещено.

На Театральной площади различные концерты начнутся в 12:00.

Также в 12:00 от сквера Мира стартует 74-я легкоатлетическая эстафета. Участники побегут по маршруту сквер Мира – площадь Победы – сквер Мира.

На Старом Торге праздничные мероприятия начнутся в 17:00 первой военно-исторической реконструкцией. Дальше запланирован концерт.

Праздничный фейерверк на 9 Мая в Калуге состоится на Старом Торге в 22:00.

Яна Васина также напомнила, что акция «Бессмертный полк» в нынешнем году из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате.

- Все будет как обычно, кроме шествия «Бессмертного полка», - прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - При принятии такого решения мы опираемся на авторитетные мнения специалистов. Также мы посоветовались с нашими ветеранскими организациями. В данном случае здоровье превыше всего. Все остальное в традиционном порядке.

Денисов также напомнил калужанам о необходимости соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. А если кто-то плохо себя чувствует, то лучше оставаться дома.

Кроме того, Денисов призвал калужан прививаться от коронавируса.