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В Калужской области «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 22.04.2021 12:16 3 1209
В Калужской области «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате

Шествия по улице Кирова в Калуге пока не будет из-за коронавируса.

В День Победы в Калуге не состоится традиционное шествие «Бессмертного полка». Мероприятие, как и год назад, пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

- Началась подача заявок на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн», - пояснили в правительстве. - В этом году виртуальный народный онлайн-парад состоится 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России и примерно еще в ста странах мира. Решение повторить акцию «Бессмертный полк онлайн» было принято по итогам 2020 года. Тогда трансляция шла 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек, было подано около трех миллионов заявок из разных стран. Около четырех тысяч волонтеров-модераторов в круглосуточном режиме готовили к трансляции присланные анкеты фронтовиков и тружеников тыла.

В текущем году организаторы ставят перед собой цель показать все присланные для участия в онлайн-шествии фотографии ветеранов в один день - 9 мая. Предполагается разбить общую трансляцию по региональному признаку, чтобы в каждом субъекте России наряду с общепринятым форматом «Бессмертного полка» люди смогли увидеть своих родных и близких.

Подать заявку на участие в «Бессмертном полке онлайн» можно с 20 апреля по 7 мая в личном кабинете на официальном сайте 2021.polkrf.ru.

Можно также повторить заявку прошлого года. Заявка считается принятой, когда модераторами будет показан портрет героя, указаны дата и время, когда будет показан в эфире портрет близкого человека. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника.

- Традиционное или живое шествие «Бессмертного полка» состоится, если позволит эпидемиологическая обстановка, позже - 24 июня, - сообщила сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Елена ЦУНАЕВА.

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 22.04.2021 12:16 3 1209
Тэги: бессмертный полк день победы 9 мая праздник
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