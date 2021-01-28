В Калуге начали разбирать две главные новогодние елки

В четверг, 28 января, в Калуге начали демонтировать две главные новогодние елки – на площади Старый Торг и Театральной площади. В нынешний праздничный период они простояли рекордно долгий срок – более двух месяцев. Установили конструкции, напомним, в середине ноября.

Теперь елки отвезут на склад, где ни будут дожидаться следующего сезона.

Нынешний год Калуга встречала в статусе новогодней столицы России. По оценке чиновников, за праздники наш город посетило около 165 тысяч человек, которые потратили на товары и услуги более миллиарда рублей.