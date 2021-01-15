Гости новогодней столицы России потратили в Калуге более миллиарда рублей

Праздник «Новогодняя столица России-2021» в Калуге в течение месяца посетило более 165 тысяч гостей, которые потратили на все более миллиарда рублей – около 6000 рублей на человека. Такие данные в пятницу, 15 января, опубликовало управление экономики и имущественных отношений городской управы Калуги.

По информации чиновников, загруженность гостиниц в последние две недели проекта – в конце декабря и начале января – составляла 100%. Также не было свободных мест в кафе и ресторанах.

- 14 городов ЦФО по нашей просьбе транслировали на своих видеоэкранах информацию о проекте, - отметили в управлении. - 80 000 флаеров стали счастливым билетом в Калугу. А для нас, для калужан, этот период стал особенно важным. Праздник помог осознать, что в Калуге могут проводиться качественные мероприятия, что нам есть, чем гордиться, что наш город может быть центром притяжения гостей из других областей и у соседа не всегда трава зеленее.