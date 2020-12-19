В Калуге представлен видеоклип на официальную песню «Новогодней столицы России-2021»

В пятницу, 18 декабря, в Калуге опубликовали клип на официальную песню праздника «Новогодняя столица России-2021». Композицию «Новогодняя #калуга2021» исполнили Павел Селезнев и Юлия Ефремова. Оператор-постановщик и режиссёр видео - Михаил Газибаев.

Видео снимали в последние недели на различных площадках города: Театральной площади, Старом Торге, в парке кульутры и отдыха и парке на месте рынка, на Театральной улице.

- Огромное спасибо Яне Васиной за то, что предложила мне написать эту песню! - рассказал Павел Селезнев. - И Татьяне Калединой, у которой возникла идея снять видео после первого прослушивания «полусырой» демозаписи! Чтобы оценить масштаб работы, обратите внимание на сцену на Каменном мосту с отлетом камеры. На экране это секунда. А снимали мы ее 2 часа. В самый ответственный момент обязательно проезжал троллейбус с рекламой или проходил рыбак в сапогах, натянутых по уши. Зато «поймали» снег.

Напомним, праздник открылся в Калуге 12 декабря парадом Дедов Морозов и салютом на Старом Торге.

Различные массовые мероприятия продолжатся на выходных, 19 и 20 декабря. Полная афиша размещена здесь.

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