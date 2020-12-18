В шкуре туриста: как в Калуге иностранцев лишают зрения и зрелищ

12 декабря Калуга официально стала новогодней столицей страны. Перед этим знаковым культурным событием организаторы праздника собирали пресс-конференции, убеждали, какая богатая и разнообразная программа ожидает жителей региона и туристов.

Открытие прошло, а в Сети то там, то тут стали появляться не самые хвалебные оды новогодней столице. Приводим одно из сообщений, широко распространенное в соцсетях.

- Прилетела моя подружка из Германии на несколько дней. Я составила план прогулки, согласно расписанию в афише. Краеведческий музей: выставка ледяных фигур, выставка новогодних украшений. Идём. Во дворе лежат-таки ледяные плиточки тихонечко. Возможно, открытие будет через неделю. Заходим в музей узнать про выставку. Сотрудники ничего о ней не знают. В художественном тоже ничего. Пошли в парк. Про это я даже не хочу писать, без меня все написали. Вопрос: Какой смысл читать афишу? Может, у меня проблема с ожиданием и идеализацией, но все же. В общем, обидно и как-то неловко за вот это вот всё.

Мы решили проверить, не врут ли авторы? Взяли в визит-центре афишу новогодней столицы России и 16 декабря прошлись по тем мероприятиям, которые, как было заявлено в афише, проходят в течение всего проекта.

Таковых в черте города оказалось восемь.

1. Краеведческий музей

В этом месте туристам и жителям региона, согласно раздаточным материалам визит-центра, была обещана выставка ледяных фигур. Правда, ее до 25 декабря никто из калужан не увидит. Фигуры только создают два скульптора – один из Калуги и один из Курска. Работы будут завершены через полторы недели, а само открытие выставки состоится только 25 декабря.

Единственное, что нам удалось раздобыть – пару фотографий скульптур с уже работающей подсветкой. Спасибо рабочим за отзывчивость - не пожадничали и поделились своими фотками.

2. Новая Театральная

На новой пешеходной части улицы Театральной, что недалеко от сквера Ленина, в 11.00 утра пусто. Хотя программа в течение всего проекта обещает здесь «Ярмарку на Старом торге». Сама локация выглядит интересно даже без светового оформления, а вот все павильоны закрыты. Только дворник разбавлял веселую новогоднюю музыку монотонным лязганьем лопаты, которой убирал снег.

3. Дом мастеров

В Калужском доме мастеров туристов, если верить афише, ждет творческий проект «Параскева – покровительница калужских мастериц».

На входе вас встретят несколько работников культурного объекта. Предложат сходить на экскурсию. Взрослый заплатит за нее 200 рублей, с ребенка возьмут 100. Правда, экскурсия-знакомство с народными ремёслами Калужского края проводится для групп от 5 человек по предварительной записи. Одному или даже в сопровождении детей тут делать нечего. Будешь ждать других любителей народных ремесел очень долго.

Еще можно пройти квест от Параскевы, за это вы заплатите 150 рублей. Есть интересные мастер-классы. Беда одна – проходят они не каждый день.

4. Снега нет, но вы держитесь

В Калужском музее изобразительных искусств, судя по афише, калужан и гостей города должна порадовать выставка снежных фигур.

- Снега нет, - такой ответ мы услышали в фойе музея. – Сделали только пару фигур из пенопласта.

Размышляя о том, как относиться к такому ответу, автор этих строк задумчиво пнул ближайший сугроб и удалился восвояси, по пути слепив пару снежков. Снежную бабу не стал - впереди еще ждали другие объекты из афиши новогодней столицы.

5. Станция 1371

На Ленина, 93, возле городской управы, будничного туриста должен был встретить новогодний базар «Станция 1371». Но кроме недоделанных домиков и пары качелей смотреть здесь больше пока не на что. Никаким базаром и не пахнет.

6. «Центральный»

На входе в известный кинотеатр ныне официально обзываемый Дом народного творчества и кино «Центральный» красуется афиша. Согласно ей с 12 декабря по 9 января калужан и туристов ждут на Всероссийской ярмарке народных промыслов и ремесел. Но и тут тишина.

В фойе работники «Центрального» сказали, что ярмарка проработала 12-13 декабря и теперь все желающие могут посетить ее только с 25 числа.

7. Старая Театральная

На пешеходной части улицы Театральной, которая у театра, и на Кирова у площади новогодняя активность была гораздо более заметна, чем во всех других посещенных нами местах.

Здесь шла бойкая торговля продовольственными товарами и полезными для зимы вещами.

8. ГМИК

Последним пунктом в афише значился Государственный музей истории космонавтики. Правда, какое отношение к новогодней столице имеет выставка предметов из частной коллекции Игоря Угольникова, понять сложно. Но простому будничному туристу стоит и на том сказать спасибо.

Также в Музее космонавтики можно купить игрушки новогодней тематики по цене от 1600 до 1900 рублей.

Постскриптум

Если подытожить увиденное, то насколько круто в городе было в выходные, настолько неинтересно в новогодней столице в обычные будни. Туристу в Калуге в это время делать просто нечего.

Большинство из тех мероприятий, что упомянуты в путеводителе по новогодней столице как ежедневные, на данный момент существуют только на бумаге.

Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить.

Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить.

Мало того, вопросы вызывает и качество этой бумаги. При первом же взгляде на карту Калуги, которую раздают в визит-центрах, возникает впечатление, что ее специально сделали так, чтобы иностранцам зрение попортить.

Попробуйте прочитать на ней английские названия таких улиц любимого города, как Воробьевская, Чижевского, Баженова, Дзержинского, Добровольского, Октябрьская и многих других.

Мы - еле смогли, да и то не все. Кегль оказался настолько мелким, что на бумаге не лучшего качества при печати многие английские названия улиц практически нечитаемы или читаемы с огромным трудом.

Гранд мерси за это Калуге точно не скажут.

Единственное, что немного спасает ситуацию – афиша на сайте новогодней Калуги. Туда, судя по всему, вносится немного более актуальная информация. По крайней мере, выставки ледяных фигур мы там не нашли. Также в онлайн-афише хотя бы указано время начала мероприятий. К примеру, ярмарка на Театралке близ почтамта, оказывается, начинается в 12:00 в свете чего становится ясным, почему мы в 11.00 застали там только дворника.

Правда, в визит-центре туристам, вручая неактуальные бумажные афиши и карты, о возможности посмотреть афишу в Сети не говорят. А стоило бы.

Да и QR-кода с пометкой в духе «Актуальная афиша здесь» на раздатке нет и в помине. А не помешал бы.