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В Калужской области разрешили запускать фейерверки на 33 площадках

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.12.2020 10:11 5 817
В Калужской области разрешили запускать фейерверки на 33 площадках

В Калужской области на новогодних праздниках официально разрешили запускать фейерверки на 33 площадках. Полный список в пятницу, 11 декабря, опубликовало региональное ГУ МЧС.

- Основные требования к площадкам – это отсутствие рядом жилых домов, построек, автодорог, детских площадок, - рассказали спасатели. - Запрещено устраивать фейерверки и другие огневые «фокусы» внутри помещений, а также на территории АЗС, вблизи ЛЭП, газопроводов, в пределах полос отчуждения железных дорог.

Где в Калужской области можно запускать фейерверки:

Калуга

  • д. Ромодановские дворики, Комплекс 50 Армии;
  • д. Ромодановские дворики, Воробьевская переправа;
  • Некрасовская переправа;
  • Набережная Яченского водохранилища;
  • Район гипермаркета «Метро»;
  • ул. Садовая (пустырь между д.144 и СНТ «Прогресс»);
  • В районе поворота с Терепецкого кольца на Бульвар Энтузиастов (мост через р.Терепец);
  • Район «Торгового Квартала»;
  • Пустырь между дорогой на пос. Швейцарская деревня и мкр. Канищево;
  • Пустырь за ул. Калужского ополчения вдоль ул. Московской;
  • Пустырь через дорогу от д.11а по ул. Дубрава;
  • Пустырь в районе д.16 ул. Первых Коммунаров;
  • Деревня Пучково;
  • Деревня Ильинка.

Дзержинский район

  • п. Полотняный Завод, ул. Молодежная (поле);
  • п. Полотняный Завод, ул. Н.Бор (поле в районе складов МЧС);
  • п. Полотняный Завод, ул. Туркестанская, д. 1 (площадь КДЦ);
  • с. Льва Толстого, между ул. Полевой и ул. Спортивной (пустырь).

Барятинский район

  • с. Барятино, бывший аэродром в 2,5 км от села.

Жуковский район

  • г. Кременки автодорога Белоусово-Серпухов (дорога);
  • г. Жуков ул. Ленина, ул. Молодежная (площадь).

Ферзиковский район

  • п. Ферзиково, ул. Ленина (ярморочная площадка).

Кировский район

  • г. Киров, ул. Пролетарская - площадь Победы (за самолетом).

Куйбышевский район

  • п. Бетлица (территория бывшего аэродрома).

Юхновский район

  • г. Юхнов, ул. Ленина, 33 (стадион «Угра»).

Мосальский район

  • г. Мосальск, ул. СПТУ.

Сухиничский район

  • г. Сухиничи (ипподром).

Мещовский район

  • г. Мещовск, площадь Ленина.

Тарусский район

  • г. Таруса берег р. Ока.

Малоярославецкий район

  • г. Малоярославец, территория МОУ Гимназия г. Малоярославца (стадион);
  • г. Малоярославец, Сенная площадь.

Ульяновский район

  • с. Ульяново (пустырь).

Людиновский район

  • г. Людиново, Фонтанная площадь.

- Что же касается официальных городских салютов, то в областном центре их запланировано три, - напоминают в МЧС. - Первый - на открытии торжеств в рамках проекта «Новогодняя столица России». Второй - на закрытии. И главный фейерверк прогремит вечером 31 декабря. Все они будут проводиться на площади Старый Торг.

Полную афишу праздника «Новогодняя столица России-2021» мы размещали здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 11.12.2020 10:11 5 817
Тэги: праздник новый год мчс фейерверки
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