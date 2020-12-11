В Калужской области разрешили запускать фейерверки на 33 площадках

В Калужской области на новогодних праздниках официально разрешили запускать фейерверки на 33 площадках. Полный список в пятницу, 11 декабря, опубликовало региональное ГУ МЧС.
- Основные требования к площадкам – это отсутствие рядом жилых домов, построек, автодорог, детских площадок, - рассказали спасатели. - Запрещено устраивать фейерверки и другие огневые «фокусы» внутри помещений, а также на территории АЗС, вблизи ЛЭП, газопроводов, в пределах полос отчуждения железных дорог.
Где в Калужской области можно запускать фейерверки:
Калуга
Дзержинский район
Барятинский район
Жуковский район
Ферзиковский район
Кировский район
Куйбышевский район
Юхновский район
Мосальский район
Сухиничский район
Мещовский район
Тарусский район
Малоярославецкий район
Ульяновский район
Людиновский район
- Что же касается официальных городских салютов, то в областном центре их запланировано три, - напоминают в МЧС. - Первый - на открытии торжеств в рамках проекта «Новогодняя столица России». Второй - на закрытии. И главный фейерверк прогремит вечером 31 декабря. Все они будут проводиться на площади Старый Торг.
Полную афишу праздника «Новогодняя столица России-2021» мы размещали здесь.
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