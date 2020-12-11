В Калужской области разрешили запускать фейерверки на 33 площадках

В Калужской области на новогодних праздниках официально разрешили запускать фейерверки на 33 площадках. Полный список в пятницу, 11 декабря, опубликовало региональное ГУ МЧС.

- Основные требования к площадкам – это отсутствие рядом жилых домов, построек, автодорог, детских площадок, - рассказали спасатели. - Запрещено устраивать фейерверки и другие огневые «фокусы» внутри помещений, а также на территории АЗС, вблизи ЛЭП, газопроводов, в пределах полос отчуждения железных дорог.

Где в Калужской области можно запускать фейерверки:

Калуга

д. Ромодановские дворики, Комплекс 50 Армии;

д. Ромодановские дворики, Воробьевская переправа;

Некрасовская переправа;

Набережная Яченского водохранилища;

Район гипермаркета «Метро»;

ул. Садовая (пустырь между д.144 и СНТ «Прогресс»);

В районе поворота с Терепецкого кольца на Бульвар Энтузиастов (мост через р.Терепец);

Район «Торгового Квартала»;

Пустырь между дорогой на пос. Швейцарская деревня и мкр. Канищево;

Пустырь за ул. Калужского ополчения вдоль ул. Московской;

Пустырь через дорогу от д.11а по ул. Дубрава;

Пустырь в районе д.16 ул. Первых Коммунаров;

Деревня Пучково;

Деревня Ильинка.

Дзержинский район

п. Полотняный Завод, ул. Молодежная (поле);

п. Полотняный Завод, ул. Н.Бор (поле в районе складов МЧС);

п. Полотняный Завод, ул. Туркестанская, д. 1 (площадь КДЦ);

с. Льва Толстого, между ул. Полевой и ул. Спортивной (пустырь).

Барятинский район

с. Барятино, бывший аэродром в 2,5 км от села.

Жуковский район

г. Кременки автодорога Белоусово-Серпухов (дорога);

г. Жуков ул. Ленина, ул. Молодежная (площадь).

Ферзиковский район

п. Ферзиково, ул. Ленина (ярморочная площадка).

Кировский район

г. Киров, ул. Пролетарская - площадь Победы (за самолетом).

Куйбышевский район

п. Бетлица (территория бывшего аэродрома).

Юхновский район

г. Юхнов, ул. Ленина, 33 (стадион «Угра»).

Мосальский район

г. Мосальск, ул. СПТУ.

Сухиничский район

г. Сухиничи (ипподром).

Мещовский район

г. Мещовск, площадь Ленина.

Тарусский район

г. Таруса берег р. Ока.

Малоярославецкий район

г. Малоярославец, территория МОУ Гимназия г. Малоярославца (стадион);

г. Малоярославец, Сенная площадь.

Ульяновский район

с. Ульяново (пустырь).

Людиновский район

г. Людиново, Фонтанная площадь.

- Что же касается официальных городских салютов, то в областном центре их запланировано три, - напоминают в МЧС. - Первый - на открытии торжеств в рамках проекта «Новогодняя столица России». Второй - на закрытии. И главный фейерверк прогремит вечером 31 декабря. Все они будут проводиться на площади Старый Торг.

Полную афишу праздника «Новогодняя столица России-2021» мы размещали здесь.