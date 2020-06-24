24 июня в Калуге: машины загудят, салюта не будет

Среда, 24 июня, объявлена в России нерабочим днём. В Москве сегодня пройдёт Парад Победы на Красной площади. А какие мероприятия запланированы в Калуге?

На прошлой неделе пресс-служба правительства Калужской области сообщала, что в Калуге пройдёт торжественное прохождение личного состава войск Калужского военного гарнизона и территориальных управлений правоохранительных структур. Однако больше никаких подробностей чиновники решили не рассказывать. По всей видимости, чтобы не собралось много зрителей в условиях эпидемии коронавируса. Калужанам обещали прямую трансляцию, однако время её начала и площадки, на которых она будет демонстрироваться, также не называются. Не раскрывается и то, движение по каким улицам будет закрыто.

По некоторым данным, шествие военных в Калуге на площади Победы начнётся одновременно с московским парадом – в 10:00. Однако официально эта информация властями не подтверждена.

Зато точно известно, что в 12:00 Калужская область присоединится к акции «Весть Победы». По всей стране в знак приверженности миру на всей земле в течение одной минуты раздастся гудок. В акции будут участвовать фабрики, заводы, транспорт всех видов, корабли, пароходы и автомобилисты. Прозвонят церковные колокола. Одновременно с этим в 12 часов в городах страны состоится флешмоб «Голуби мира». В небо взмоют тысячи живых голубей.

А вот праздничного салюта в Калуге 24 июня не будет, рассказали KP40 в пресс-службе правительства.