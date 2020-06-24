Фоторепортаж: в Калуге прошёл парад Победы

В среду, 24 июня, в Калуге, Козельске и Малоярославце в честь 75-го юбилея первого Парада Победы прошли торжественные военные марши. В областной столице мероприятие состоялось на площади Победы.

Хоть время проведения парада чиновниками не афишировалось, на площади собралось довольно много зрителей. Они находились на тротуарах за ограждением. На самой площади собрались областные и городские чиновники и руководство силовых структур Калужской области.

Шествие было коротким. Военные, большинство из которых шли в масках, уложились примерно в 15 минут.

В небе над центром Калуги пролетели самолёты.

После прохождения военных к Вечному огню возложили цветы.