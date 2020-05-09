В Калуге опубликовали афишу онлайн-концертов ко Дню Победы

В субботу, 9 мая, Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за эпидемии коронавируса в Калужской области отменили все массовые мероприятия, однако работники сферы культуры постарались подготовить онлайн-программу.

В течение всего дня на странице управления культуры Калуги в «ВКонтакте» будут публиковаться различные праздничные видео. Представляем полную афишу.

9:00 Проект «Листая страницы истории празднования Дня Победы. Год 2011»

9:30 Городская акция Калужского театра кукол «Журавлик Памяти»

10:00 Фильм-концерт «Песни Победы» с участием солистов и муниципального камерного оркестра, 2010 год.

10:30 Всероссийская акция «Бессмертный полк», 2019 год

11:00 Всероссийская акция «Бессмертный_полк_онлайн»

11:30 Премьера песни «У гранитной стены». Исполняет автор Сергей Мазин.

12:00 Концертная программа «Песни нашей Победы», 2019 год.

12:30 Музыкальное поздравление концертного хора детской школы искусств №2 им. С. С. Туликова

13:00 Проект «Листая страницы истории празднования Дня Победы. Год 2019»

14:00 Хореографический проект «Опаленная юность» с участием народного коллектива Центра хореографического воспитания «Вива данс» и народного коллектива ансамбля танца «Образ», 2015 год

14:30 Видео-концерт артистов и работников Калужского театра кукол «Стихи и песни о войне»

15:00 Концерт «Поклонимся великим тем годам» студии эстрадной песни «Акцент»

15:30 Концерт «Победы музыка звучит» с участием творческих коллективов Центра развития детей и юношества «Созвездие»

16:00 Хореографический проект «Сочинение ко Дню Победы» танцевальной компании «Zабава», 2015 год

17:00 Концерт солиста Калужского дома музыки Дмитрия Логунова и муниципального камерного оркестра «До последнего вдоха»

18:00 Хореографический спектакль «Когда мы были на войне» народного коллектива ансамбля танца «Калужский сувенир»

19:00 Музыкальное поздравление артистов и вокальных групп студии современного искусства «ТОНУС-Арт»

20:00 Концертная программа «Песни Великой Победы», 2018 год

Тем временем

9 мая калужане споют «День Победы» на своих балконах. Подробности.