Как в Никола-Ленивце сжигали 66-метровый мост – взгляд изнутри праздника

Как мы уже рассказывали, на минувших выходных в деревне Никола-Ленивец Дзержинского района прошло традиционное празднование Масленицы с сожжением масштабного арт-объекты. В этом году из деревянного мусора выстроили мост длиной в 66 метров и высотой в 20. В этой статье мы публиковали видео сожжения объекта, а сейчас представляем фоторепортаж Андрея Шаронова, который уже больше 10 лет ездит на праздники в Никола-Ленивец.

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Масленицу в Никола-Ленивце я стараюсь не пропускать аж с 2009 года. В этом году она была, возможно, задумана как полномасштабная театральная постановка, где каждый приехавший гость стал частью представления.

Что сказать? Билеты были проданы все! Машины, как в старые добрые времена, забили парковки и стояли по обочинам дороги. Как говорится, в воздухе витал зловещий аромат праздника! На масленичной поляне гости попадали в другой мир. Мир Моста! Обитатели этого мира, словно сошедшие с полотен Брейгеля, весь день занимались своими обычными делами. Баня, колдуньи, скоморохи, палач, рубивший дрова. Только было во всем их поведении что-то странное. Они то замирали, то погружались в свои мысли, смеялись, хмурились, плакали.

Странноватые средневековые хозяева были рады гостям, потому что в этом загадочном месте давно никого не было. Силуэты домов, оставшиеся от городка, некогда стоявшего рядом с этим огромным сооружением, постепенно исчезали и растворялись в воздухе. Однако один из героев был связан с мостом сильнее, чем все остальные. Гостеприимного хозяина было слышно и видно по всей поляне весь день. Он со своими друзьями пел для гостей частушки, веселил и развлекал детей. Время шло, и история неумолимо двигалась к развязке. Вот уже гости закружились в огромном хороводе перед мостом, вот все взяли хворост и двинулись на мост, неся в своих руках свой кусочек, маленький вклад, который хотели сжечь.

К 18:00 Мост опустел, и зрители отошли на безопасное расстояние. На сцене остались только главный герой и жители таинственного городка. Он собрал их всех и посвятил в свой план. Некоторые из них рыдали, кто-то смеялся. После они медленно подошли и попрощались с гостями, развернулись и попрощались Мостом. Все они понимали, что когда исчезнет Мост, вместе с ним исчезнут и они, и главный герой. Мост был настолько силен, что не хотел отпускать героя, и к нему на помощь пришли друзья. Двое, сопровождавших его весь день, появились с горящими трезубцами с разных сторон Моста и помогли герою. Огонь побежал по помостам, и густой дым начал подниматься в небо. Погода добавила драме своего перца. Внезапно поднялся ветер, и дальше пламя бушевало посреди внезапно налетевшей метели. Искры уносили кусочки Моста во тьму. Зрелище было завораживающее. К полуночи все исчезло...

Для KP40 мосты сжигал Андрей Шаронов.