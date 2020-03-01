66-метровый мост сожгли на Масленицу в Калужской области

В субботу, 29 февраля, в деревне Никола-Ленивец Дзержинского района прошло традиционное празднование Масленицы. Главным событием этого дня стало сожжение деревянного моста. Его длина – 66 метров, высота – 20 метров.

- Мост возводится из сухостоя, тронутого жуком-короедом, испорченных паллетов с производств Калужской области, соломы и деревянного строительного мусора, - рассказывали ранее организаторы.

Кадры с коптера.

- Идея с сожжением моста простая и ёмкая, соответствующая одновременно и духу места, его вневременному, медитативному характеру, и духу нашего времени - беспокойному, переменчивому и в тоже время интересному, - говорят авторы проекта. - Хотелось создать образ простой, но многослойный. При этом горящий мост мог бы стать метафорой происходящих в мире перемен.

Сожжение масленичного объекта в Никола-Ленивце предварял перформанс. Его представлял художник Олег Жуковский.

В прошлом году, напомним, в Никола-Ленивце сжигали Бастилию. А годом ранее – готический храм.

В этот же день 11-метровые фигуры Масленица и Масленицы сжигали в «Этномире». Фото прислал наш читатель Владимир Крылов.

11-метровые фигуры Масленика и Масленицы.

В центре Калуги Масленицу будут отмечать 1 марта. Афиша праздника опубликована здесь.

Уважаемые читатели, а как вы празднуете Масленицу? Расскажите в комментариях!