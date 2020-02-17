Опубликована полная афиша калужской Масленицы

Как мы уже рассказывали, на следующей неделе в Калуге пройдут Масленичные гулянья. Главный праздник состоится в воскресенье, 1 марта, на Театральной площади. Управление культуры города опубликовало полную афишу этого мероприятия.

Театральная площадь

12:00

Масленичная фитнес-зарядка «Весна идёт – втяни живот!»

12:10

Праздничное масленичное шествие «Гуляй, Калужская Масленица»

Главная сцена на Театральной площади

12:00 – 16:00

Концертная программа «Наша Масленица!» с участием лучших творческих коллективов Калуги

14:00

Подведение итогов городского конкурса «Сударыня Масленица - 2020»

14:30

Аттракцион «Потешный столб»

15:10

Фаер-шоу «Гори, гори ясно»». Сжигание масленичного чучела.

Левый проезд Театральной площади

12:00-16:00

Выставка-ярмарка «Фестиваль калужских ремёсел»

Интерактивные площадки «Калужская Тальянка гуляет», да в гости приглашает»? «Ай, да Масленица», «Масленица с Малинников», Масленичные торговые ряды.

Правый проезд Театральной площади

12:00-16:00

Интерактивные площадки:

Арт-мастерская Маслёна-мастерица»

«Фитнес-Масленица»

«Старорусские забавы по-колюпановски»

«Турынинский балаганчик»

«Дубравский гарнизон»

«Масленичный разгуляй».

12:00-14:00

Выставка Масленичных кукол «Сударыня Масленица-2020»

12:00-16:00

Интерактивная площадка «Сельские потешки»

Улица Театральная

12:00-16:00

Фестиваль «Лакомка на Масленицу».

Интерактивная площадка «Детская Масленица»

Уважаемые читатели, а как вы празднуете Масленицу? Расскажите в комментариях!