Опубликована полная афиша калужской Масленицы

Как мы уже рассказывали, на следующей неделе в Калуге пройдут Масленичные гулянья. Главный праздник состоится в воскресенье, 1 марта, на Театральной площади. Управление культуры города опубликовало полную афишу этого мероприятия.
Театральная площадь
12:00
- Масленичная фитнес-зарядка «Весна идёт – втяни живот!»
12:10
- Праздничное масленичное шествие «Гуляй, Калужская Масленица»
Главная сцена на Театральной площади
12:00 – 16:00
- Концертная программа «Наша Масленица!» с участием лучших творческих коллективов Калуги
14:00
- Подведение итогов городского конкурса «Сударыня Масленица - 2020»
14:30
- Аттракцион «Потешный столб»
15:10
- Фаер-шоу «Гори, гори ясно»». Сжигание масленичного чучела.
Левый проезд Театральной площади
12:00-16:00
- Выставка-ярмарка «Фестиваль калужских ремёсел»
- Интерактивные площадки «Калужская Тальянка гуляет», да в гости приглашает»? «Ай, да Масленица», «Масленица с Малинников», Масленичные торговые ряды.
Правый проезд Театральной площади
12:00-16:00
Интерактивные площадки:
- Арт-мастерская Маслёна-мастерица»
- «Фитнес-Масленица»
- «Старорусские забавы по-колюпановски»
- «Турынинский балаганчик»
- «Дубравский гарнизон»
- «Масленичный разгуляй».
12:00-14:00
- Выставка Масленичных кукол «Сударыня Масленица-2020»
12:00-16:00
- Интерактивная площадка «Сельские потешки»
Улица Театральная
12:00-16:00
- Фестиваль «Лакомка на Масленицу».
- Интерактивная площадка «Детская Масленица»
Уважаемые читатели, а как вы празднуете Масленицу? Расскажите в комментариях!