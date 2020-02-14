Как перекроют улицы Калуги на Масленицу

В нынешнем году гулянья на Масленицу пройдут в Калуге 29 февраля и 1 марта. Городская управа сообщила, какие улицы будут перекрыты в связи с праздничными мероприятиями.

В субботу, 29 февраля, с 8:00 до 15:00 нельзя будет проехать на проезжей части улицы Московской, прилегающей к Дворцу культуры «Арена КТЗ».

А 1 марта с 9:00 до 16:00 будет ограничено движение для всех видов транспорта на Театральной площади.

И на Московской, и на Театральной площади на время проведения масленичных гуляний будут выставлены временные дорожные знаки, ограничивающие проезд.