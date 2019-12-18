Праздник будет не у всех: Губернский парк остался без новогодней ёлки

Микрорайон «Правгород» в этом году останется без новогодней ёлки. В предыдущие годы её устанавливали в Губернском парке на улице 65 лет Победы.

- Принято решение не устанавливать ель в Губернском парке, так как на указанной территории имеются технические неполадки с электроснабжением, что не обеспечивает надёжного подключения энергопотребляющих устройств, – прокомментировал kp40 председатель городского комитета по благоустройству Сергей ВОЗИЛКИН.

Напомним, в конце ноября сотрудники Управления городского хозяйства уверяли, что новогодняя ель на улице 65 лет Победы обязательно появится.

- Вопрос подключения иллюминации ели в Губернском парке в настоящее время решается, - пояснили нам тогда в УГХ.

Отметим, что обитатели «Правгорода» рискуют встретить Новый год не только без ёлки, но и в полной темноте. Местом сбора жителей микрорайона является площадь в Губернском парке. Уже несколько недель она, так же, как и территория парка, не освещается.

- Освещение в Губернском парке частично отсутствует по причине вандальных действий (разбиты фонари) и физических повреждений электрических сетей в результате кражи торшеров, - сообщили в Управлении горхозяйства.

Время от времени часть фонарей в парке загорается, но спустя какое-то время он снова погружается во мрак. По словам специалистов УГХ, сейчас они обследуют систему освещения в парке на предмет её общего состояния и оценивают нанесённый ей ущерб.

Как долго продлится эта работа, а также когда в парке восстановят освещение, неизвестно.