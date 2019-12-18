$ 62.53 0.24
69.68 0.26
Главная Новости Праздники

Праздник будет не у всех: Губернский парк остался без новогодней ёлки

Оксана ИВАНОВА , Фото: Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 18.12.2019 12:53 9 817
Праздник будет не у всех: Губернский парк остался без новогодней ёлки

Микрорайон «Правгород» в этом году останется без новогодней ёлки. В предыдущие годы её устанавливали в Губернском парке на улице 65 лет Победы.

- Принято решение не устанавливать ель в Губернском парке, так как на указанной территории имеются технические неполадки с электроснабжением, что не обеспечивает надёжного подключения энергопотребляющих устройств, – прокомментировал kp40 председатель городского комитета по благоустройству Сергей ВОЗИЛКИН.

Напомним, в конце ноября сотрудники Управления городского хозяйства уверяли, что новогодняя ель на улице 65 лет Победы обязательно появится.

- Вопрос подключения иллюминации ели в Губернском парке в настоящее время решается, - пояснили нам тогда в УГХ.

Отметим, что обитатели «Правгорода» рискуют встретить Новый год не только без ёлки, но и в полной темноте. Местом сбора жителей микрорайона является площадь в Губернском парке. Уже несколько недель она, так же, как и территория парка, не освещается.

- Освещение в Губернском парке частично отсутствует по причине вандальных действий (разбиты фонари) и физических повреждений электрических сетей в результате кражи торшеров, - сообщили в Управлении горхозяйства.  

Время от времени часть фонарей в парке загорается, но спустя какое-то время он снова погружается во мрак. По словам специалистов УГХ, сейчас они обследуют систему освещения в парке на предмет её общего состояния и оценивают нанесённый ей ущерб.

Как долго продлится эта работа, а также когда в парке восстановят освещение, неизвестно.

Оксана ИВАНОВА , Фото: Дмитрий Ивьев.
Опубликовано: 18.12.2019 12:53 9 817
Тэги: праздник новый год
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 9 шт.
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Председатель Правления АО «Газэнергобанк» Денис Геннадьевич Ошев выступил спикером дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП»
27 ноя 2019 09:57
Акции «Новогодние уикэнды» от «Кухни Медынь».
13 дек 2019 13:48
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Владимир Потапов получил главную награду RETAIL FINANCE AWARDS
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Главную ёлку Калуги переносят с Театральной площади на Старый Торг. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 1323
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Можно ли с плохим зрением получить отсрочку или освобождение от армии: определение категории годности призывника
Срочный ремонт замков с выездом мастера в Москве
Как делают дренаж вокруг дома: что учесть при проектировании

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru