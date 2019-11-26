Губернский парк погрузился во мрак

Жители Правобережья часто жалуются на отсутствие освещения не только в парке, но и на близлежащих улицах.

Жители микрорайона «Правобережье» уже несколько недель жалуются в соцсетях на отсутствие освещения в Губернском парке. Он расположен на улице 65 лет Победы. В горуправе kp40 прокомментировали, что это произошло по вине вандалов, которые часть фонарей разбили, а часть из них украли. При этом были повреждены электрические сети.

- Проводится оценка нанесённого ущерба и обследование общего состояния искусственного освещения в парке, - пояснили нам. – На данный момент восстановлено стационарное освещение на пешеходных дорожках вдоль Губернского парка, в районе детской площадки и на площадке у центрального входа.

Мы также поинтересовались, будет ли город устанавливать в этом году новогоднюю ёлку в Губернском парке, и как решится вопрос с праздничным освещением. В предыдущие годы оно подключалось к системе электроснабжения парка.

В горуправе по этому поводу ответили, что новогодняя ель в парке точно появится.

- Вопрос подключения иллюминации ели в Губернском парке в настоящее время решается, - сообщили нам.

Напомним, проект благоустройства лесной территории на Правом берегу площадью около 40 гектаров, впоследствии получившей название «Губернский парк», торжественно презентовали в конце августа 2014-го.

На эскизах, авторство которых неизвестно, были изображены просторный бульвар, большая детская игровая зона, лавочки и беседки, площадь с фонтаном, большой роллердром, спортивные и детские площадки, пункт проката спортинвентаря, велодорожки, летняя сцена, площадка для выгула домашних животных, каток.

Строить парк планировали в три этапа. Его открытие в полном объёме должно было состояться в 2018 году. Первое время строительные работы велись активно. Но постепенно всё сошло на нет. Кроме того, область обещанных средств на обустройство территории не выделила. Город в одиночку такой большой проект не потянул.

К тому же выяснилось, что территория парка находится в ведении Лесного фонда и строить там капитальные объекты нельзя. В этом статусе Губернский парк находится и по сей день.

- Но мы на месте не стояли, - заверил журналистов на недавней пресс-конференции городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Был заказан проект работ, сейчас он проходит согласование с федеральными органами власти. Это нужно для того, чтобы потом можно было проводить в том числе и капитальные работы. К сожалению, пока это леса, делать там что-то серьёзное нельзя.

По словам градоначальника, недавно руководство области решило создать отдельную структуру, которая будет заниматься развитием глобальных территорий. В их число войдёт и Губернский парк.

- Наша задача – понизить категорию лесов. Мы находимся, надеюсь, в завершающей стадии согласования с федеральными органами, - сообщил Разумовский на пресс-конференции. – Вторая задача – передача Губернского парка области.

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