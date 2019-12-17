Как перекроют Калугу на Новый год

Во вторник, 16 декабря, городская управа рассказала, какие именно улицы перекроют в Калуге 31 декабря.
Перекрытие с 17:00 до 21:00:
- ул. Воробьевская (от пер. Воробьевского до пл. Старый Торг),
- ул. Набережная (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг),
- пр. Профессиональный (от ул. Набережной до пл. Старый Торг),
- ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый Торг),
- ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского),
- пер. Гостинорядский (от ул. Карпова до пл. Старый Торг),
- ул. Ленина (от ул. Карпова до пл. Старый Торг),
- ул. Кутузова (от ул. Первомайской до пл. Старый Торг),
- пл. Старый Торг.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Полную новогоднюю афишу Калуги мы публиковали здесь.