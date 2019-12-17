Как перекроют Калугу на Новый год

Полную новогоднюю афишу Калуги мы публиковали здесь .

Перекрытие с 17:00 до 21:00:

Во вторник, 16 декабря, городская управа рассказала, какие именно улицы перекроют в Калуге 31 декабря.

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