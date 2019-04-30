Парад Победы отрепетировали в Калуге – наш фоторепортаж

30.04.2019 12:53 320 Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Репетиция парада, который пройдёт в Калуге на 9 Мая, состоялась вечером в понедельник, 29 апреля, на площади Победы. Представляем фоторепортаж Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Напомним, площадь была перекрыта для движения в течение двух часов. А парковаться там нельзя было уже с середины дня.

В репетиции Парада участвовали военные и представители силовых структур. Техника в этот раз не использовалась. Возможно, её привезут 6 мая – в следующий понедельник намечена вторая репетиция.

С полной афишей Дня Победы в 2019 году можно ознакомиться по этой ссылке.

Уважаемые читатели, а как вы отмечаете День Победы? Расскажите в комментариях!