Как отметят День Победы в Калуге - полная афиша

Во вторник, 23 апреля, Управление культуры опубликовало афишу празднований 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая

Начнутся мероприятия в 12:00 на Площади Победы. Там пройдёт Фестиваль воинского дефиле среди отрядов караульных служб Поста №1.

8 мая

В 12:00 на мемориальном воинском кладбище состоится митинг памяти.

В 19:00 на концертной площадке «Гостиный двор» пройдёт концерт «Весна Победы» в исполнении Калужского молодёжного симфонического оркестра имени С.Т. Рихтера и солистов и коллективов Калужской областной филармонии.

А в 21:30 пройдёт акция «Свеча памяти». Калужане пронесут свечи от сквера Мира до площади Победы.

Основные праздничные мероприятия состоятся 9 мая.

9 мая

Сквер Мира:

10:00. Праздничное шествие «Бессмертный полк».

Площадь Победы:

10:30. Городской торжественный митинг.

Театральная площадь (главная сцена):

12:00. Выступление Губернского духового оркестра Калужской областной филармонии.

13:00. Театрализованная концертная программа «Победа одна на всех».

14:30. Концертная программа «Наследники Победы».

18:00. Концерт студентов и педагогов Калужского областного колледжа культуры и искусства.

Театральный сквер: 12:00. Концертная программа «Это громкое слово - Победа!»

Театральная площадь (правый проезд, сквер):

12:00 - 15:00. Выставка детских рисунков «Как хорошо на свете без войны». Работа интерактивных площадок, мастер-классы, тематические фотозоны.

Улица Театральная (пешеходная часть):

12:00. Фестиваль солдатской каши.

12:00. Концертная программа «Победная весна 45-го».

Площадка у Дома быта:

12:00. Праздничная программа «На солнечной поляночке» Калужского дома мастеров.

Площадка у памятника Кирову:

12:00. Праздничная интерактивная программа «Победный май».

Центральный парк культуры и отдыха

12:00. Театральная программа «Поклонимся великим тем годам».

14:00. Концертная программа «Победе посвящается...»

Новый городской парк

12:00. Интерактивные площадки и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

12:00. Концерт победителей и призёров городского конкурса-фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия».

13:00. Концертная программа «Цветущий май».

14:00. Концертная программа «Я люблю тебя, Россия».

Площадь Старый Торг