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Как отметят День Победы в Калуге - полная афиша

23.04.2019 14:37 0 1577 Елена Французова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Как отметят День Победы в Калуге - полная афиша

Во вторник, 23 апреля, Управление культуры опубликовало афишу празднований 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

7 мая

Начнутся мероприятия в 12:00 на Площади Победы. Там пройдёт Фестиваль воинского дефиле среди отрядов караульных служб Поста №1.

8 мая

В 12:00 на мемориальном воинском кладбище состоится митинг памяти.

В 19:00 на концертной площадке «Гостиный двор» пройдёт концерт «Весна Победы» в исполнении Калужского молодёжного симфонического оркестра имени С.Т. Рихтера и солистов и коллективов Калужской областной филармонии.

А в 21:30 пройдёт акция «Свеча памяти». Калужане пронесут свечи от сквера Мира до площади Победы.

Основные праздничные мероприятия состоятся 9 мая.

9 мая

Сквер Мира:

  • 10:00. Праздничное шествие «Бессмертный полк».

Площадь Победы:

  • 10:30. Городской торжественный митинг.

Театральная площадь (главная сцена):

  • 12:00. Выступление Губернского духового оркестра Калужской областной филармонии.
  • 13:00. Театрализованная концертная программа «Победа одна на всех».
  • 14:30. Концертная программа «Наследники Победы».
  • 18:00. Концерт студентов и педагогов Калужского областного колледжа культуры и искусства.

Театральный сквер:

  • 12:00. Концертная программа «Это громкое слово - Победа!»

 

Театральная площадь (правый проезд, сквер):

 

  • 12:00 - 15:00. Выставка детских рисунков «Как хорошо на свете без войны». Работа интерактивных площадок, мастер-классы, тематические фотозоны.

Улица Театральная (пешеходная часть):

  • 12:00. Фестиваль солдатской каши.
  • 12:00. Концертная программа «Победная весна 45-го».

Площадка у Дома быта:

  • 12:00. Праздничная программа «На солнечной поляночке» Калужского дома мастеров.

Площадка у памятника Кирову:

  • 12:00. Праздничная интерактивная программа «Победный май».

Центральный парк культуры и отдыха

  • 12:00. Театральная программа «Поклонимся великим тем годам».
  • 14:00. Концертная программа «Победе посвящается...»

Новый городской парк

  • 12:00. Интерактивные площадки и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
  • 12:00. Концерт победителей и призёров городского конкурса-фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия».
  • 13:00. Концертная программа «Цветущий май».
  • 14:00. Концертная программа «Я люблю тебя, Россия».

Площадь Старый Торг

  • 20:00. Концертно-поэтическая композиция «Песни нашей Победы».
  • 22:00. Праздничный фейерверк «Салют Победы».

 


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Авторы
Елена Французова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: праздник день победы 9 мая
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