Как отметят День Победы в Калуге - полная афиша

Во вторник, 23 апреля, Управление культуры опубликовало афишу празднований 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
7 мая
Начнутся мероприятия в 12:00 на Площади Победы. Там пройдёт Фестиваль воинского дефиле среди отрядов караульных служб Поста №1.
8 мая
В 12:00 на мемориальном воинском кладбище состоится митинг памяти.
В 19:00 на концертной площадке «Гостиный двор» пройдёт концерт «Весна Победы» в исполнении Калужского молодёжного симфонического оркестра имени С.Т. Рихтера и солистов и коллективов Калужской областной филармонии.
А в 21:30 пройдёт акция «Свеча памяти». Калужане пронесут свечи от сквера Мира до площади Победы.
Основные праздничные мероприятия состоятся 9 мая.
9 мая
Сквер Мира:
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Площадь Победы:
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Театральная площадь (главная сцена):
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Театральный сквер:
Театральная площадь (правый проезд, сквер):
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Улица Театральная (пешеходная часть):
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Площадка у Дома быта:
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Площадка у памятника Кирову:
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Центральный парк культуры и отдыха
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Новый городской парк
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Площадь Старый Торг
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