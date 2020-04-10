В двух районах взорвали военные снаряды

В Кировском и Людиновском районах местные жители обнаружили опасные находки времен Великой Отечественной войны.

Работы по обезвреживанию проводились в лесных массивах в деревнях Вежи и Слободка. Там взорвали минометную мину и сосредоточенный заряд.

Как сообщают в калужской МЧС, при обнаружении взрывчатки, необходимо сразу же звонить в полицию– «102», «02», «112».

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.