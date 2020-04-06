Калужане стали меньше болеть ОРВИ

В регионе стало меньше заболевших гриппом и ОРВИ.

Как сообщили 6 апреля в калужском Роспотребнадзоре, за неделю зарегистрировано 5189 случаев острых респираторных вирусных инфекций и 16 случаев гриппа.

Однако в пяти районах рост заболеваемости превысил многолетние значения: в Малоярославецком, Перемышльском, Спас-Деменском, Сухиничском и Ульяновском.

Стало и меньше больных в стационарах по области: 102 против 140 на предыдущей неделе. Зато в Калуге число госпитализированных увеличилось с 59 до 78.

Фото: pxhere.com.