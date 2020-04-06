Водитель принес старую медицинскую справку, чтобы получить новые права

Житель Малоярославецкого района попался полицейским, когда решил «продлить» водительское удостоверение.
Как рассказали в калужском УМВД, мужчина предоставил поддельную медицинскую справку.
В процессе беседы с полицейскими, подозреваемый рассказал, что он самостоятельно подделал справку. Как пояснил гражданин, у него попросту не было денег на оформление новой медицинской справки, поэтому он придумал весьма своеобразный способ решения проблемы.
Фигурант нашел свою старую справку о прохождении медицинской комиссии и очень аккуратно исправил в ней дату выдачи.
Ведется следствие.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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