Житель Обнинска тайком оформил кредит на свою мать

Как сообщила сегодня, 28 марта, пресс-служба УМВД России по Калужской области в Обнинске возбуждено уголовное дело на 48-летнего местного жителя. Используя анкетные данные матери, мужчина тайком от нее оформил через Интернет в банке микройзам на 3 тысячи рублей.

Долг он вовремя не погасил. Сотрудники банка начали звонить матери мошенника, объясняя, что на нее оформлен кредит. Женщина обратилась в полицию.

По версии стражей порядка, фигурант имел умысел похитить денежные средства, сообщив банку заведомо ложные сведения о своем трудоустройстве.

Мошенник уже дал признательные показания и сознался в содеянном. В ближайшее время он обязался погасить долг.

Расследование уголовного дела продолжается.

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