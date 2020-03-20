Продавец незаконного алкоголя в Мосальске попался на взятке полицейскому

В декабре 2019 года житель Мосальска приобрел в Беларуси немаркированную алкогольную и табачную продукцию, находящуюся в незаконном обороте.

Используя отсутствие таможенного контроля на общих границах государств, злоумышленник перевез эту продукцию в Мосальск для продажи.

Когда торговая палатка, в которой обвиняемый осуществлял продажу, была обнаружена полицейскими, продукцию изъяли.

Чтобы избежать административной ответственности за совершенное правонарушение, злоумышленник передал сотруднику полиции, действующему под контролем оперативников, 67 тысяч рублей в качестве взятки, после чего был задержан на месте совершения преступления.

По сообщению Прокуратуры Калужской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.

За совершение указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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