Калужские студенты убрались в нацпарке

Студенты 3-го курса Института естествознания КГУ имени Циолковского приехали в Березичское участковое лесничество национального парка «Угра», чтобы помочь в благоустройстве территории бывшей усадьбы Оболенских.
Убрали вырубленные деревья и провели аэрофотосъемку для создания плана усадебного парка.
Студенты также расчистили площадку между руинами господского дома и местом прежнего нахождения беседки.
Правда, сильный ветер не позволил поднять в воздух аппаратуру для съемки.
Фото: национальный парк «Угра».