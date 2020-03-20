Калужские студенты убрались в нацпарке

Студенты 3-го курса Института естествознания КГУ имени Циолковского приехали в Березичское участковое лесничество национального парка «Угра», чтобы помочь в благоустройстве территории бывшей усадьбы Оболенских.

Убрали вырубленные деревья и провели аэрофотосъемку для создания плана усадебного парка.

Студенты также расчистили площадку между руинами господского дома и местом прежнего нахождения беседки.

Правда, сильный ветер не позволил поднять в воздух аппаратуру для съемки.

Фото: национальный парк «Угра».