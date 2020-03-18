424 тысячи рублей за 222 штрафа заплатил нарушитель ПДД

Житель Дзержинского района Калужской области был вынужден рассчитаться с долгами по рекордному количеству штрафов за нарушение ПДД после того, как судебные приставы арестовали его иномарку и вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора.
Всего мужчина должен быть оплатить 222 штрафа на сумму 215 тысяч рублей.
Однако, нерадивый водитель не спешил платить по счетам. В результате судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, который в общей сложности составил 209 тысяч рублей – по тысяче рублей за 209 штрафов.
Кроме того, на автомобиль нарушителя марки Hyundai Solaris наложили арест.
На следующий день после этого мужчина самостоятельно явился в отдел судебных приставов и полностью погасил, как 215-тысячную задолженность по штрафам, так и 209 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение долговых обязательств.
Арест с автомобиля судебные приставы сняли, а все исполнительные производства о взыскании штрафов окончили фактическим исполнением.
Фото: pexels.com
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