Сосед пришел выпить и украл пистолет

В Обнинске расследуется уголовное дело по факту кражи травматического пистолета.

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области, в полицию обратился местный житель и сообщил о пропаже принадлежащего ему травматического оружия стоимостью 22 тысячи рублей.

В ходе проверки выяснилось, что пистолет хранился в шкафу, в одной из квартир города Обнинска. По версии правоохранителей, в гости к потерпевшему пришел сосед, чтобы вместе выпить. В какой-то момент, оставшись в комнате один, гость без спроса взял пистолет, спрятал его за ремень брюк и вышел из квартиры.

В ходе общения с полицейскими подозреваемый в содеянном сознался. Похищенное имущество изъято.

По завершению расследования фигуранту предстоит объяснить мотивы своего поступка в суде.

Фото: pexels.com