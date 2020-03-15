В Калуге новая волна телефонных мошенничеств

Сразу несколько калужан обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с банковских карт. В общей сложности им был причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

Еще одна калужанка лишилась 75 тысяч рублей с карты, сообщив по телефону реквизиты своей карты таким же мошенникам.

Подобные преступления зарегистрированы и в Малоярославецком районе. Там двое жителей лишились 28 и 96 тысячи рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к совершению этих преступлений, и просят калужан быть внимательнее и не вестись на провокации телефонных мошенников.

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