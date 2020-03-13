Должники лишились автомобиля, смартфонов и навигаторов

Судебные приставы области вместе с автоинспекторами вновь вышли в рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».

Проверяли водителей в микрорайоне Анненки. За несколько часов работы было остановлено более 30 автомобилей, грузовиков и микроавтобусов должников. Некоторые решили рассчитаться с долгами на месте и заплатили 15 тысяч рублей.

Те должники, которые не пожелали оплачивать свои долги на месте, лишились своего имущества. Судебные приставы составили акты описи и ареста автомобиля Lada Granta, а также смартфонов, навигатора и видеорегистратора неплательщиков штрафов и налогов. У граждан, чье имущество подверглось аресту, есть 10 рабочих дней, чтобы рассчитаться с имеющимися задолженностями, в противном случае имущество будет передано на торги.