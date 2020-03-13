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Мужчина наварился на инвалидности

Опубликовано: 13.03.2020 15:01 0 204
Мужчина наварился на инвалидности

60-летний житель Козельского района признан виновным в мошенничестве.

Как сообщили в калужской областной прокуратуре, мужчина предоставил в отдел социальной защиты населения недостоверные сведения о своем здоровье и социальном статусе инвалида.

Для получения медицинских документов злоумышленник симулировал свое болезненное состояние при проведении медицинских осмотров.На протяжении нескольких лет он получил больше 1,5 миллионов рублей. Причем мужчина уже был судим за подобное преступление, но отделался условным сроком.

Суд приговорил мошенника к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Подсудимый взят под стражу в зале суда. Полученные полтора миллиона вернулись обратно.

Фото: pxhere.com.

 

Опубликовано: 13.03.2020 15:01 0 204
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