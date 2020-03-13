Калужский лыжник привез медали из Иркутской области

В Иркутской области завершились всероссийские детско-юношеские соревнования «Надежды России» по горнолыжному спорту, в которых выступали юные спортсмены 13-14 лет.
Участвовали 186 горнолыжников из 22 регионов страны. Юноши и девушки состязались в слаломе-гиганте, комбинации и слаломе.
Абсолютным победителем, занявшим 1-е места во всех дисциплинах, стал калужанин воспитанник спортивной школы «Орлёнок» Дмитрий Чудный.
Фото: Министерство спорта Калужской области.
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