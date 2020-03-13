Калужский лыжник привез медали из Иркутской области

В Иркутской области завершились всероссийские детско-юношеские соревнования «Надежды России» по горнолыжному спорту, в которых выступали юные спортсмены 13-14 лет.

Участвовали 186 горнолыжников из 22 регионов страны. Юноши и девушки состязались в слаломе-гиганте, комбинации и слаломе.

Абсолютным победителем, занявшим 1-е места во всех дисциплинах, стал калужанин воспитанник спортивной школы «Орлёнок» Дмитрий Чудный.

Фото: Министерство спорта Калужской области.