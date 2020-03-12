Калужанин вымогал деньги у пенсионера

37-летний мужчина пообещал помочь дедушке, который в случайном разговоре пожаловался ему на шумных соседей. Сделать это он согласился за денежное вознаграждение.

В итоге в течение нескольких месяцев доверчивый пенсионер передал своему «покровителю» около 70 тысяч рублей. Пока не понял, что стал жертвой мошенника.

Сейчас вымогатель находится под подпиской о невыезде и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

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