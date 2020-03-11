Калужан пугают сильным ветром

Завтра, 12 марта, в Калуге и области ожидается порывистый ветер: местами 13-18 м/с.
Как сообщили в областном МЧС, нужно убрать вещи с балконов, не выходить из дома при усилении ветра, не оставлять без присмотра детей.
Также стоит избегать слабоукрепленных конструкций, деревьев и линий электропередач.
В случае возникновения чрезвычайно ситуации, необходимо звонить по телефону «01», с мобильного «101», «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.
Фото: pexels.com.
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