Калужан пугают сильным ветром

Завтра, 12 марта, в Калуге и области ожидается порывистый ветер: местами 13-18 м/с.

Как сообщили в областном МЧС, нужно убрать вещи с балконов, не выходить из дома при усилении ветра, не оставлять без присмотра детей.

Также стоит избегать слабоукрепленных конструкций, деревьев и линий электропередач.

В случае возникновения чрезвычайно ситуации, необходимо звонить по телефону «01», с мобильного «101», «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.

Фото: pexels.com.