В Калуге вырос процент заболевших гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю, со 2 по 8 марта, в Калуге было зарегистрировано 4630 случаев ОРВИ и 79 случаев гриппа. Показатель заболеваемости относительно предыдущей недели увеличился во всех возрастных группах населения (за исключением детей школьного возраста) и в среднем составил 15,4%.

По данным аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», интенсивная циркуляция вирусов гриппа и ОРВИ в регионе продолжается.

Случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом COVID-19 у прибывших из КНР, Республики Корея, Ирана и Италии на территории региона не зарегистрировано.