Калужская теннисистка выиграла золото турнира в Беларуси

Накануне в Гомеле завершился турнир 2-ой категории Tennis Europe.
За победу в состязаниях боролись 64 спортсмена из России, Беларуси и Европы.
Воспитанница обнинской спортшколы «Квант» Мария Тэнасэ показала отличную игру и в парном разряде завоевала золотую медаль соревнований, сообщили на сайте учреждения в среду, 4 марта.
Подготовил юную спортсменку тренер Владимир Викторович Красноруцкий.
Фото: СШОР «Квант»
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