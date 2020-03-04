Калужская теннисистка выиграла золото турнира в Беларуси

Воспитанница обнинской спортшколы «Квант» Мария Тэнасэ показала отличную игру и в парном разряде завоевала золотую медаль соревнований, сообщили на сайте учреждения в среду, 4 марта.

За победу в состязаниях боролись 64 спортсмена из России, Беларуси и Европы.

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