Кировским чиновникам запретили просить пожертвования у бизнесменов

На заседании Районной Думы при участии прокурора сомнительное правило исключили из нормативного документа, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 3 марта.

Проверяющие усмотрели в этом коррупциогенный фактор.

Обнаружилось, что регламент позволяет Главам района, администрации и Думы обращаться к предпринимателям с предложением совершить добровольные пожертвования в бюджет района.

Кировская прокуратура изучила районное положение о привлечении добровольных пожертвований в муниципальный бюджет.

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