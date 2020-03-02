30-летний житель Жукова сядет на три года за три бутылки водки

Ночью в августе 2019 года мужчина, будучи пьяным, пробрался в сетевой магазин, где украл три бутылки водки и бутылку газировки, - напомнили историю в понедельник, 2 марта, в областной прокуратуре.
Выпить все награбленное преступнику не удалось. Его догнали бдительные прохожие. Тогда он разбил одну бутылку и начал размахивать «розочкой», после чего смог сбежать.
На суде молодой человек доказывал, что он вынужденно защищался от безосновательного нападения.
Суд приговорил его к трем годам шести месяцам в исправительной колонии общего режима.
Фото: pixabay.com
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