30-летний житель Жукова сядет на три года за три бутылки водки

Ночью в августе 2019 года мужчина, будучи пьяным, пробрался в сетевой магазин, где украл три бутылки водки и бутылку газировки, - напомнили историю в понедельник, 2 марта, в областной прокуратуре.

Выпить все награбленное преступнику не удалось. Его догнали бдительные прохожие. Тогда он разбил одну бутылку и начал размахивать «розочкой», после чего смог сбежать.

На суде молодой человек доказывал, что он вынужденно защищался от безосновательного нападения.

Суд приговорил его к трем годам шести месяцам в исправительной колонии общего режима.

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