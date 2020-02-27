Сельчанин получил три года за пьяную поножовщину

51-летний житель села Вертное Думиничского района в мае прошлого года выпивал у себя дома с приятелем.
Между мужчинами возникла ссора и хозяин, доказывая свою правоту, дважды пырнул гостя ножом в живот.
Травмы, полученные потерпевшим, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Подсудимый свою вину признал частично, суд назначил ему три года колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в четверг, 27 февраля
Фото: Pixabay.com
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