Лису с бешенством нашли в Ферзиковском районе

В селе Дупли Ферзиковского района обнаружили лису, с признаками заболевания бешенством.
Лабораторное исследование подтвердило диагноз, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии в четверг, 27 февраля.
Населению района рекомендовано вакцинировать своих домашних питомцев и не допускать их контактов с дикими животными.
В то же время, в Калуге, Бабынинском и Боровском районах карантин по бешенству отменили.
Фото: Pixabay.com.
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