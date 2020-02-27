Лису с бешенством нашли в Ферзиковском районе

В селе Дупли Ферзиковского района обнаружили лису, с признаками заболевания бешенством.

Лабораторное исследование подтвердило диагноз, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии в четверг, 27 февраля.

Населению района рекомендовано вакцинировать своих домашних питомцев и не допускать их контактов с дикими животными.

В то же время, в Калуге, Бабынинском и Боровском районах карантин по бешенству отменили.

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