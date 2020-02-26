Опасную куриную кожу уничтожили

Сотрудники регионального Россельхознадзора провели внеплановую проверку в отношении компании, которая производит полуфабрикаты в Калуге.
И обнаружили грубое нарушение: в охлаждающей камере хранилась куриная кожа для приготовления полуфабрикатов весом больше 12 килограммов без маркировки, сведениях об изготовителе и сроках хранения.
Опасная и некачественная продукция изъята из оборота и уничтожена, а руководителю компании грозит штраф- от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Фото: Россельхознадзор по Калужской области.
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