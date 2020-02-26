Иностранец получил 8 лет за убийство

Суд оставил без изменений приговор в отношении 33-летнего гражданина Таджикистана, который признан виновным в убийстве.

Установлено, мужчина поссорился со знакомым в Жуковском районе и ударил его ножом в шею. Потерпевший скончался по пути в больницу.

Однако подозреваемый уверял, что просто бросил в него тарелкой, желая напугать, но никак не убить.

Суд первой инстанции признал его виновным в совершении убийства и осудил на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Адвокаты подали аппеляцию, но решение суда осталось неизменными приговор вступил в законную силу.

Фото: pxhere.com.