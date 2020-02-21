Для старшеклассников организовали игру с миноискателями и автоматами

Калужские школьники, отдыхающие в лагере «Белка», примут участие в военно-тактической игре «Плечом к плечу», сообщил областной молодежный центр в пятницу, 21 января.

Ребята объединятся в команды и посоревнуются в подготовленных для них заданиях.

В их числе: разборка и сборка автомата АК-74, переноска «раненого» на носилках, стрельба из пневматического оружия, работа с миноискателем.

По результатам жюри определит самый сплоченный и быстрый коллектив.

Фото: ГБУ КО «Областной молодежный центр»