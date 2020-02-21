Для старшеклассников организовали игру с миноискателями и автоматами

Калужские школьники, отдыхающие в лагере «Белка», примут участие в военно-тактической игре «Плечом к плечу», сообщил областной молодежный центр в пятницу, 21 января.
Ребята объединятся в команды и посоревнуются в подготовленных для них заданиях.
В их числе: разборка и сборка автомата АК-74, переноска «раненого» на носилках, стрельба из пневматического оружия, работа с миноискателем.
По результатам жюри определит самый сплоченный и быстрый коллектив.
Фото: ГБУ КО «Областной молодежный центр»
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